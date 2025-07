Intelligenza artificiale, migliori piattaforme AI per modificare foto

L’intelligenza artificiale ha la capacità di rendere più semplici e accessibili una serie di operazioni, che in precedenza richiedevano il possesso di competenze specifiche per poter essere svolte. Tra questa c’è anche la possibilità di effettuare ritocchi “amatoriali” a foto e immagini, attraverso tool e applicazioni disponibili online che in alcuni casi possono anche essere gratuiti, mentre per aver accesso a funzionalità più avanzate è spesso necessario sottoscrivere un abbonamento. Ci sono diversi strumenti a cui è possibile rivolgersi, ma prima di addentrarvisi è necessario ricordare che bisogna sempre fare un uso responsabile e legale degli strumenti di editing o generazione delle immagini basati sull’intelligenza artificiale.