Grok 4, nuova versione dopo commenti antisemiti: Ue valuta indagine

La Commissione Ue ha confermato di aver ricevuto una lettera dalla Polonia in cui si chiede di indagare sul chatbot Grok AI di Elon Musk ed è ora "in contatto con le autorità nazionali e con X. Esamineremo attentamente e risponderemo a tempo debito". Lo ha detto Thomas Regnier, portavoce per il Digitale della Commissione. "Prendiamo molto sul serio questi potenziali problemi. Grok è integrato in una piattaforma online molto grande già designata ai sensi del Dsa - X - quindi X ha l'obbligo di valutare e mitigare i rischi derivanti da tutti i suoi servizi, compreso Grok" ha spiegato.

Musk presenta Grok 4 durante una diretta streaming

Intanto, Musk ha presentato Grok 4, l'ultimo modello di intelligenza artificiale di xAI. Senza fornire prove dettagliate, l'imprenditore ha affermato che il nuovo sistema è in grado di superare in modo brillante test standardizzati ed esibire conoscenze a livello di dottorato in un'ampia gamma di discipline. "Grok 4 ha un livello post-laurea su tutto", ha dichiarato Musk durante una diretta streaming. "Almeno per quanto riguarda le domande accademiche, Grok 4 è superiore a un dottorando in ogni materia. Senza eccezioni". Gli utenti possono accedere a Grok 4 attraverso l'applicazione del chatbot (o la versione web, che al momento non è ancora disponibile in Unione europea) per 30 dollari al mese. È disponibile anche una versione più avanzata, Grok 4 Heavy, al costo di 300 dollari al mese. Durante la presentazione, xAI ha anche annunciato che nel corso dell'anno introdurrà altri modelli di intelligenza artificiale in grado di programmare e creare video.