Bitchat, l'app di Jack Dorsey per chattare senza internet

Jack Dorsey sorprende ancora con un progetto fuori dagli schemi: si chiama Bitchat ed è un’app di messaggistica completamente decentralizzata, pensata per funzionare senza internet, senza registrazioni e senza numeri di telefono. L’app comunica esclusivamente tramite Bluetooth, sfruttando il Bluetooth Low Energy (BLE) per creare una rete peer-to-peer in cui ogni dispositivo può agire da nodo e inoltrare messaggi ai dispositivi vicini. Un modello che ricorda quello delle reti mesh, in cui i messaggi si propagano attraverso una catena di dispositivi collegati fisicamente nel raggio di pochi metri, e che, in teoria, potrebbe estendersi anche per centinaia di metri se la densità di utenti è sufficientemente alta. Il progetto, pubblicato come open source su GitHub, riflette la visione di Dorsey: una comunicazione libera, anonima e completamente svincolata da infrastrutture centralizzate, in aperta critica alle piattaforme più diffuse come WhatsApp, Telegram, Signal e persino Matrix.