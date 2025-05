Le nostre leggi sono adatte all'era dei social?

Nell'agosto dello scorso anno, sono state alcune fake news a scatenare violente rivolte di matrice razzista a Southport, a poca distanza da Liverpool. La vicenda non è un caso isolato: dalle "bufale" su WhatsApp in India e Myanmar, fino alle notizie che hanno innescato l'assalto al Congresso americano del 2021. Oggi, forse, per difendere la democrazia, servono anche leggi adeguate ai social media