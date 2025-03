Ecovacs, sconti fino al 50% con Spring Deals: i prodotti in promozione

Dal 25 al 31 marzo 2025, Ecovacs propone una serie di imperdibili offerte sui suoi modelli più amati. Un modo per regalarsi un aiuto smart per le pulizie di primavera. Dal DEEBOT X8 PRO OMNI al WINBOT W2 OMNI, ecco i prodotti da scoprire, le loro caratteristiche adatte a ogni esigenza, dove comprarli e i prezzi ascolta articolo

Con l’inizio della primavera, per tanti è l’ora delle pulizie stagionali. Un momento che può diventare più rilassante con i giusti alleati tecnologici. Grazie ai prodotti smart per la casa Ecovacs non serve più preoccuparsi delle faccende domestiche, perché sono i robot a prendersi cura dello spazio casalingo. Dal 25 al 31 marzo 2025, Ecovacs lancia gli Spring Deals, imperdibili offerte sui suoi modelli più amati, con sconti fino al 50%. Ecco i prodotti da scoprire e le loro caratteristiche adatte a ogni esigenza.

Il robot DEEBOT X8 PRO OMNI Per chi non ama fare le pulizie o semplicemente preferisce godersi la nuova stagione ecco il nuovo DEEBOT X8 PRO OMNI. È dotato della tecnologia di autolavaggio istantaneo OZMO ROLLER per garantire un'esperienza di pulizia più potente che individua e rimuove efficacemente le macchie ostinate. Un sistema a 16 ugelli per l’acqua pulita eroga acqua fresca al mocio per mantenerlo pulito dopo che l'acqua di scarico è stata rimossa. L'aggiornamento TrueEdge 2.0 consente al mocio di espandersi dinamicamente durante la pulizia degli angoli per massimizzare la copertura dei bordi e raggiungere ogni punto. Inoltre, in combinazione con un algoritmo sensoriale migliorato e con il nuovissimo sensore angolare TruEdge 3D, il mocio rotante si adatta costantemente ai diversi tipi di angoli e ruota per evitare con precisione le collisioni rimanendo vicino ai bordi. Con lo sconto del 10% su Amazon fino al 31 marzo, si può acquistare a 1169 euro (anziché al prezzo originale di 1299 euro). Per chi preferisce il formato più compatto c’è l’opzione del DEEBOT X8 OMNI che grazie agli sconti, in versione Black o White, è scontato del 17% e costa 99 euro anziché 1199. Vedi anche Deebot X8 Omni, il lavaggio si fa a rullo

Ecovacs DEEBOT X8 PRO OMNI

DEEBOT X5 OMNI Gli appassionati di design e tecnologia all’avanguardia ameranno il DEEBOT X5 OMNI che unisce eleganza e innovazione per rivoluzionare il modo di pulire. Con il suo design a forma di D e un corpo ultra sottile, è in grado di raggiungere e pulire senza fatica ogni angolo della casa, passando tranquillamente sotto i mobili. La tecnologia di Pulizia Adattiva dei bordi TruEdge™, consente al robot di pulire i bordi con una prossimità minima di 1 mm; allo stesso tempo, grazie alla capacità di sollevamento automatico di 15 mm, si sposta senza problemi da una superficie all'altra per pulire ogni angolo della stanza. Il sensore TrueDetect 3D 3.0 del DEEBOT X5 OMNI utilizza algoritmi di imaging 3D e due laser a infrarossi, oltre a una telecamera anch’essa a infrarossi, per navigare in modo ottimale intorno a gambe di mobili, fili e giocattoli in tempo reale, mentre il Reinforcement Learning 2.0 gli consente di riconoscere con precisione mobili e ostacoli. Con le offerte di primavera, dal 25 al 31 marzo DEEBOT X5 OMNI è scontato del 41% e si può acquistare a 649 euro (anziché i 1099 del prezzo originale). Vedi anche Deebot X5 Omni, il nuovo robot Ecovacs top di gamma per le pulizie

Ecovacs DEEBOT X5 OMNI

DEEBOT N20 PRO PLUS Per i giovani professionisti sempre in movimento che desiderano mantenere ordinati i loro appartamenti urbani l’ideale è il DEEBOT N20 PRO PLUS, perfetto per chi cerca le ultime innovazioni in termini di igiene e praticità nella cura dei pavimenti, grazie a una tecnologia avanzata per garantire una casa più pulita e sana. Il sistema PureCyclone ridisegnato permette lo svuotamento automatico senza sacchetto, evitando perdite di aspirazione e semplificando il processo di svuotamento; la tecnologia anti-groviglio ZeroTangle elimina i grovigli di capelli, e il sistema di pulizia a vibrazione OZMO Pro 2.0 è ultra-efficace contro le incrostazioni. La navigazione di precisione e le avanzate tecnologie di mappatura permettono al robot di operare su pavimenti a più livelli, evitando tappeti e ostacoli per una pulizia accurata. Inoltre, l'App ECOVACS HOME consente agli utenti di personalizzare le sessioni di pulizia, rendendo l'esperienza ancora più completa e su misura per tutte le esigenze. Con i saldi primaverili, dal 25 al 31 marzo DEEBOT N20 PRO PLUS si può acquistare scontato del 40%, a 299 euro anziché a 499 euro. Per chi ha animali domestici ed è abituato ai peli che si aggrovigliano nell’aspirapolvere, un’ottima soluzione è il DEEBOT N30 PRO OMNI, il primo robot DEEBOT dotato di tecnologia anti-groviglio ZeroTangle 2.0. Grazie allo sconto primaverile è disponibile a 489 euro anziché 699 euro. Vedi anche Ecovacs, arrivano le tre nuove linee di robot per il 2025

Ecovacs DEEBOT N20 PRO PLUS e DEEBOT N30 PRO OMNI

DEBOOT T30S COMBO Soluzione due-in-uno, che ridefinisce l'efficienza della pulizia grazie al suo innovativo design combinato, DEEBOT T30S COMBO consente alla versatile aspirapolvere portatile e al robot aspirapolvere intelligente di condividere una stazione COMBO All-in-One. Dal 25 al 31 marzo è scontato del 42%: costa 699 euro anziché 1199. La promozione è valida anche sul modello all-in-one DEEBOT T30S COMBO COMPLETE, con uno sconto del 17%. Il prezzo promozionale è di 749 euro (anziché 1299).

Ecovacs DEEBOT T30S COMBO

WINBOT W2 OMNI Per chi ha una casa con grandi vetrate oppure finestre poco accessibili, una soluzione ideale è il WINBOT W2 OMNI con la sua stazione all-in-one all'avanguardia e versatile. Offre una pulizia rivoluzionaria, basata sull'innovazione per vetri limpidi e senza aloni. La batteria interna al litio ad alta capacità fornisce energia continua all’apparecchio, consentendogli di pulire le finestre anche in assenza di prese di corrente. Una singola carica garantisce 110 minuti di utilizzo, equivalenti a una superficie di 55 metri quadrati. Che si tratti di finestre interne o esterne, piccole o senza telaio, con anta a ribalta, box doccia o pareti piastrellate, WINBOT W2 OMNI, dotato di pianificazione intelligente WIN-SLAM 4.0 e rilevamento intelligente dei sensori, si adatta a qualsiasi situazione. Su Amazon è scontato del 31% e si può acquistare a 414,99 euro (da un prezzo originale di 599 euro).