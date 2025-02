Ecovacs, arrivano le tre nuove linee di robot per il 2025

Ecovacs Robotics lancia tre innovative famiglie di prodotti pensate per trasformare la manutenzione della casa e del giardino. Le novità includono i robot lavapavimenti OMNI della famiglia DEEBOT X8 e la famiglia DEEBOT T50 di robot per la pulizia ultrasottili; i robot tosaerba della serie GOAT A e GOAT O e quelli lavavetri WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI. Ecco tutte le novità.

Tosaerba della Serie GOAT A e GOAT O

Le serie GOAT A e GOAT O, invece, rappresentano la prossima generazione di robot intelligenti per la falciatura del prato, realizzati su misura per mantenere sempre in ordine giardini di diverse forme e dimensioni.

I robot della serie GOAT A sono ottimizzati per prati di grandi dimensioni e sono dotati di una potente tecnologia a batteria da 32 V, in grado di gestire fino a 3.000 m² di prato in solo mezza giornata. Con altezze di taglio regolabili e prestazioni affidabili su terreni irregolari, questi robot rendono la cura del prato ancora più semplice. Le novità per questa serie sono il modello GOAT A1600 RTK e il modello LiDAR GOAT A3000.

I robot della serie GOAT O, invece, sono ideali per giardini più piccoli e intricati e navigano con facilità in spazi ristretti. Dotati della tecnologia TruEdge per una cura precisa dei bordi e per evitare ostacoli AIVI 3D, questi robot garantiscono una falciatura precisa e sicura. Di questa serie fanno parte i modelli GOAT O1200 RTK e GOAT O800 RTK, oltre a GOAT O500 Panorama.

Disponibilità e prezzi: dal 6 febbraio 2025, con prezzi che vanno da 899€ a 2.999€.