Gli AirPods tradurranno le lingue straniere in tempo reale

Così Apple si tufferà in un segmento già presidiato da alcune soluzioni di traduzione istantanea, come quelle di Samsung e Google, ma con un progetto diverso: condurre gli indossabili al confine massimo dell’utilità. Così come l’Apple Watch è un Mac da polso integrato con l’ecosistema del gruppo, anche gli AirPods diventeranno molto di più. Da ausilio per l’udito a compagno di fitness. E di viaggio