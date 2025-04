Nell'agosto del 1944 la partigiana forlivese, unica donna della sua banda, si uccise a 22 anni per non finire nelle mani dei nazifascisti. Sky TG24 ha incontrato lo scrittore, autore di "Iris, la libertà" a Modigliana: "Il suo antifascismo era istinto, quell’istinto di libertà che si mette in moto quando la dittatura diventa oppressiva", racconta. "La sua storia ci insegna a non essere indifferenti. Oggi si sta riaffermando un pericoloso desiderio autocratico di riduzione della democrazia"