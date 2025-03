Startup, perché le finanziano (quasi) solo 5 università italiane?

Ne abbiamo parlato con Mario Moroni, esperto d’innovazione, ex startupper e autore del best-seller “Startup di merda”: “Il ‘riconoscimento’ di una di queste università è percepito come un elemento rassicurante ma il talento non ha geografia: bisogna rafforzare l’ecosistema e spingere fin dalle scuole l’educazione all’imprenditorialità per ridurre questo gap geografico e formativo”