State of Play, ecco le novità in arrivo per il mondo PlayStation

Sono arrivate novità dal mondo PlayStation, anche grazie al recente State of Play. Si tratta di un programma nel quale Sony presenta agli appassionati tutti gli ultimi aggiornamenti, gli annunci e i nuovi trailer legati ai titoli legati all’universo Ps e a quelli di prossima uscita. L’ultimo in ordine di tempo è andato in scena proprio ieri, 12 febbraio. L’evento viene proposto sempre in diretta streaming sui canali ufficiali Playstation di Twitch, YouTube o Facebook ma è anche possibile guardare la trasmissione per intero su PlayStation.com, sul PlayStation Blog e su YouTube. Ma veniamo, come detto, a ciò che ci sarà da aspettarsi prossimamente.

Alcune delle novità in arrivo

Tra i titoli più attesi c’è sicuramente “Borderlands 4”, nuovo capitolo di una saga che ha conquistato un notevole successo tra i videogiocatori. La software house del titolo ha confermato l’imminente sparatutto nel suo quarto episodio, sciogliendo le riserve sul fatto che il titolo arriverà su PS5 il 23 settembre. Contestualmente è stato svelato anche un nuovo trailer che ha mostrato alcuni dettagli in più sul gioco e su quanto i videogiocatori potranno attendersi cimentarsi con le avventure che si svolgono sul pianeta Kairos. Nel corso della prossima primavera, poi, si avranno ulteriori e più definitive conferme riguardo la gameplay di “Borderlands 4”. Come si può fare ad immedesimarsi in un polpo? Semplice, basterà entrare nel mondo di “Darwin’s Paradox!, un vero e proprio platform ad enigmi che sarà disponibile nel corso del 2025 su PS5 e nel quale il giocatore potrà vestire direttamente i panni di Darwin, un polpo sottratto al mare e gettato in una misteriosa fabbrica alimentare. “Dave the Diver: Ichiban’s Holiday” è un altro dei titoli su cui i fan di PlayStation potranno cimentarsi grazie all’introduzione di un nuovo DLC. Protagonista sarà Kasuga Ichiban che però dovrà avere a che fare con un gruppo di bracconieri di delfini, che lo costringeranno, insieme a Dave, ad avventure piuttosto spericolate. L’aggiornamento è previsto in arrivo ad aprile su PS5 e PS4. Un altro titolo che potrebbe creare hype tra gli appassionati è “Days Gone Remastered”, pronto a sbarcare su PlayStation 5 il 25 aprile prossima, riproponendo a chi ha già giocato a questo titolo una versione con una grafica migliorata. E ci saranno anche nuovi contenuti, come la modalità di sopravvivenza arcade “assalto orda”, la modalità “morte permanente” e non solo. Tra l’altro, chi possiede la versione per PS4 del gioco potrà aggiornarla a soli 10 euro, sottolinea Sony. Tantissime le novità in arrivo, dunque e, tra le più significative, quella che riguarda “Metal Gear Solid Delta: Snake Eater” in cui il celebre Naked Snake sarà protagonista di nuove avventure su PS5 a partire dal 28 agosto prossimo. Per gli amanti del riccio più veloce del mondo, ecco quindi “Sonic Racing CrossWorlds”. Si tratta di un titolo per il quale Sega ha mostrato il primo gameplay. E’ un nuovo gioco di corse che sbarcherà su PS5 e PS4 prossimamente. Tutte le novità proposte, comunque, possono essere approfondite nel blog ufficiale di PlayStation o, come detto, rivedendo la diretta streaming dello State of Play da poco terminato.