Intelligenza artificiale, a Parigi l'AI Action Summit: il programma

Il 10 e 11 febbraio, Parigi ospiterà l'AI Action Summit per stimolare un "risveglio europeo" sull'Intelligenza artificiale, al fine di contrastare la corsa sfrenata di Stati Uniti e Cina in questo settore. Il vertice riunirà capi di Stato, esperti e aziende, con focus su sostenibilità e governance dell’Ia. Ecco il programma

Il 10 e l’11 febbraio la Francia ospiterà l’ AI Action Summit, un appuntamento di riferimento per il dibattito globale sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo del summit, che riunirà al Grand Palais gli attori del settore insieme ai rappresentanti di oltre 80 Paesi, è suscitare un "risveglio europeo" sull'Intelligenza artificiale per contrastare la corsa sfrenata di Stati Uniti e Cina in questo settore.

Il programma



Il vertice francese fa seguito a quello di Bletchley Park, tenutosi nel Regno Unito a novembre 2023, e a quello della Corea del Sud, andato in scena a Seul nel maggio dello scorso anno. Dopo una conferenza scientifica all'Ecole Polytechnique, dove esperti e ricercatori hanno discusso le sfide e le opportunità offerte dall'Intelligenza artificiale, il primo giorno del summit sarà caratterizzato da conferenze, tavole rotonde e presentazioni, con un ampio focus sulle soluzioni offerte dall’Intelligenza artificiale. L’11 febbraio, durante una sessione plenaria in cui interverranno Capi di Stato e di Governo, si discuteranno le principali azioni comuni da intraprendere sull’Intelligenza artificiale. Durante questa "AI Action Week", si terranno numerosi eventi paralleli a Parigi, tra cui l'evento Business Day a Station F l'11 febbraio. Saranno inoltre organizzati eventi dedicati all'IA e alla democrazia, all'impatto ambientale di questa tecnologia, alla manipolazione dell'informazione e alla cybersecurity.



Intento e ospiti del summit di Parigi



Come sottolineato dalla presidenza francese, di fronte all'iperattivismo della Casa Bianca, che ha annunciato investimenti per 500 miliardi di dollari destinati allo sviluppo delle infrastrutture IA, e al boom della start-up cinese DeepSeek, il summit ha l'obiettivo di suscitare "un risveglio europeo" e garantire che "la Francia non passi al fianco di questa rivoluzione”. Il summit punta anche a valorizzare l'ecosistema d'Oltralpe, con circa 750 start-up legate all'IA. Al summit, precisa la presidenza francese, sono attesi alti responsabili europei come Ursula von der Leyen o il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Ma anche partecipanti cinesi e americani.



Gli obiettivi e i temi del vertice francese

Gli obiettivi principali del vertice di Parigi sono: l'avvio di una piattaforma globale per il continuo sviluppo dell'Intelligenza artificiale, la promozione di standard, informazioni e investimenti per garantire un'IA sostenibile, e la definizione chiara delle varie iniziative globali e bilaterali esistenti. L'evento sarà strutturato in cinque gruppi di lavoro: "AI di interesse pubblico", "Futuro del lavoro", "Innovazione e cultura", "Fiducia nell'AI" e "Governance globale dell'AI".



