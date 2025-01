Samsung Galaxy Unpacked 2025, anticipazioni e possibili novità

Il 22 gennaio, Samsung presenterà la nuova gamma Galaxy S25 e novità come l’interfaccia One UI 7 e funzionalità di Intelligenza artificiale. Tra le sorprese, potrebbero esserci anche il Galaxy Ring 2, con nuove taglie e sensori avanzati, e occhiali smart Ar dal design simile agli occhiali da vista. L'evento si terrà a San Jose, California, a partire dalle 19

Il 22 gennaio, Samsung svelerà la sua nuova gamma di smartphone Galaxy S25 al Galaxy Unpacked, l'evento annuale in cui l'azienda di Seul annuncia le nuove generazioni dei suoi prodotti più avanzati. La presentazione si terrà a San Jose, in California, a partire dalle 19. L'attenzione sarà concentrata principalmente sui nuovi modelli S25, ma ci saranno anche numerose sorprese in arrivo. I rumor offrono già uno sguardo alle possibili novità, tra cui l'Intelligenza artificiale on-device e il debutto di nuovi dispositivi, come Galaxy Ring 2 e occhiali smart Ar.

Galaxy S25 e l'interfaccia One UI 7



Come detto, il protagonista principale dell'evento sarà la serie Galaxy S25, che includerà, stando alle indiscrezioni, i modelli base, S25+, e S25 Ultra. Un'importante novità sarà l’esordio della One UI 7 (l’interfaccia utente di Samsung) in versione stabile, attualmente presente sui Galaxy S24 ma solamente in versione beta. Tra le caratteristiche più attese c'è il potenziamento delle funzionalità di Intelligenza artificiale, con il vociferato arrivo di un assistente virtuale in grado di fornire suggerimenti personalizzati su abbigliamento e sui trasporti.



Galaxy Ring 2 e occhiali smart AR



Oltre alla serie Galaxy S25, Samsung potrebbe presentare altre novità, tra cui il Galaxy Ring 2. Questo dispositivo sarà una versione migliorata del modello precedente. Sono attese nuove taglie, sensori avanzati, e importanti migliorie all’autonomia della batteria. Inoltre, potrebbero essere svelati anche gli occhiali smart AR. Stando alle informazioni trapelate, il design del nuovo prodotto Samsung dovrebbe richiamare quello degli occhiali da vista tradizionali, con un peso contenuto intorno ai 50 grammi.



