Quattrociocchi: “La polarizzazione online è un fenomeno mondiale”

La polarizzazione degli utenti su X (ex Twitter) è un fenomeno diffuso a livello internazionale, e nella maggior parte dei casi le divisioni tra le comunità online si basano sull'appartenenza ideologica, con una netta contrapposizione tra destra e sinistra. Fa eccezione la Germania, dove la frattura principale si manifesta tra chi sostiene posizioni legate ai partiti tradizionali e chi abbraccia visioni alternative o populiste. I dati emergono da uno studio dell’Università La Sapienza, pubblicato su Nature Communications, che ha analizzato nove Paesi, tra cui l’Italia.

La polarizzazione è un fenomeno che porta alla formazione di comunità online chiuse e separate, note come cluster, e che porta gli utenti a interagire principalmente con persone che condividono la stessa ideologia, riducendo il confronto con opinioni diverse.

"All'interno della tua comunità, tendi a costruire una narrativa condivisa che sia coerente e gratificante per il gruppo - spiega Walter Quattrociocchi, professore di Data Scienza e Sistemi Complessi e co-autore dello studio - e uno dei modi più efficaci per avere successo in queste comunità è criticare i “nemici”. Ad esempio, se un post anti-vax viene inserito in un contesto pro-vax è probabile che generi molto dibattito, e lo stesso accade nel caso opposto. Parlare dell'altro contribuisce a definire e rafforzare l'identità del gruppo.” La ricerca ha analizzato 375 milioni di tweet raccolti in un periodo di 24 ore nel corso del 2022. I paesi coinvolti sono stati: Canada, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

Un ulteriore elemento emerso dalle dinamiche di polarizzazione riguarda il livello di tossicità delle interazioni tra utenti di fazioni politiche opposte. Secondo lo studio il linguaggio utilizzato nei confronti di utenti appartenenti a schieramenti diversi risulta significativamente più offensivo rispetto a quello riservato agli utenti dello stessa comunità.

I messaggi aggressivi rivolti a utenti di fazioni politiche opposte tuttavia, tendono ad avere meno successo rispetto a quando avvengono al di fuori della propria comunità di riferimento. In altre parole, quando utenti appartenenti a comunità diverse si confrontano online, i rispettivi post ricevono un'attenzione minore rispetto alla media. Un fatto che incentiva gli utenti a interagire con le proprie comunità di riferimento, aumentando la polarizzazione.