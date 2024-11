Artisti contro OpenAI, chiuso l’accesso all’IA che genera video

Che cosa è successo con Sora

Ma andiamo con ordine: OpenAI aveva deciso di concedere l’accesso anticipato al suo nuovo strumento di intelligenza artificiale generativa - ancora in fase di sviluppo - a circa 300 artisti e filmmaker. L'obiettivo della società era quello di ottenere un feedback sulla nuova tecnologia da esperti del settore, prima di immetterla ufficialmente sul mercato. Tuttavia, a quanto pare la risposta di alcuni non è stata entusiasta: in base a quanto riportato dal Financial Times, il tool di OpenAI è stato brevemente diffuso online da artisti che stavano testando il modello. Un gruppo anonimo, che si fa chiamare “Pr Puppets”, ha pubblicato sulla piattaforma Hugging Face il codice del progetto di IA, fino ad ora limitato ad un ristretto numero di professionisti.

La lettera degli artisti

Diversi tester, racconta ancora il quotidiano britannico, hanno caricato una lettera sulla piattaforma accusando OpenAI di trarre vantaggio da “centinaia di artisti che hanno prestato il loro servizio non retribuito testando bug, dando feedback e facendo lavoro sperimentale”. Ore dopo, OpenAI avrebbe chiuso l’accesso in anteprima agli artisti. Secondo il Financial Times quest’anno l’ad Sam Altman e altri dirigenti della società avrebbero corteggiato figure di rilievo di Hollywood, allo scopo di illustrare loro Sora e placare i timori che questa tecnologia possa causare una perdita di lavori. Il gruppo “Pr Puppets” nella sua lettera ha scritto: "Abbiamo ricevuto l'accesso a Sora con la promessa di essere tester e partner creativi. Tuttavia, crediamo di essere stati attirati in un'operazione di 'art washing', per usare la nostra credibilità artistica nel convincere il mondo che Sora è utile. Non siamo contrari all'uso dell'IA, ciò con cui non siamo d'accordo è il modo in cui questo programma è stato implementato e come lo strumento si sta configurando in vista di un possibile rilascio pubblico. Non siamo burattini”.