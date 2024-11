Cyber Monday 2024 su Amazon, quando inizia: il calendario e le date

Il Cyber Monday si conferma uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della tecnologia, con offerte imperdibili che segnano la chiusura degli sconti legati al Black Friday . Ma quando iniziano le promozioni su Amazon e quali vantaggi riserva la piattaforma per questa occasione?

Quando si celebra il Cyber Monday 2024?



Il Cyber Monday cade il lunedì successivo al Black Friday. Quest'anno la data da segnare sul calendario è lunedì 2 dicembre 2024. Tradizionalmente dedicata alle offerte su prodotti tecnologici ed elettronici, questa giornata ha negli anni ampliato il suo focus, includendo promozioni su molte altre categorie di articoli.



Il calendario delle offerte su Amazon



Su Amazon, il Cyber Monday rientra quest’anno nella "Settimana del Black Friday”, un periodo di 12 giorni di sconti che si concluderà ufficialmente alle ore 23:59 del 2 dicembre 2024. Col tempo, questa giornata di sconti ha parzialmente perso il suo significato originario, poiché le promozioni sui prodotti tecnologici vengono spesso anticipate, mantenendo però il ruolo simbolico di chiusura del periodo di offerte.



Le offerte proposte da Amazon



Amazon propone sconti che si protraggono per l'intera durata della "Settimana del Black Friday”, oltre a “una maratona di offerte giornaliere", con promozioni lampo attive solo per poche ore e a offerte del giorno disponibili per 24 ore. Gli iscritti ad Amazon Prime possono usufruire di vantaggi esclusivi, come l’accesso anticipato a selezionate promozioni e spedizioni rapide, spesso garantite in giornata o entro 24 ore. Inoltre, i membri Prime possono approfittare di opzioni di pagamento flessibili, tra cui il servizio Bancomat Pay.



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24