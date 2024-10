Mountain View ha siglato un accordo con Kairos Power, società che costruisce piccoli reattori modulari. L'obiettivo è quello di sfruttare l'energia nucleare per alimentare i data center di intelligenza artificiale. L'accordo prevede la realizzazione di sei o sette reattori per una capacità totale di 5.000 MW

Google investe nello sviluppo della prossima generazione di energia nucleare. L'obiettivo è quello di sfruttare piccoli reattori nucleari per generare enormi quantità di energia e, quindi, alimentare i data center di intelligenza artificiale. Mountain View ha quindi siglato un accordo con Kairos Power, società che costruisce piccoli reattori modulari. La collaborazione tra il colosso tech e l'azienda statunitense prevede sei o sette reattori, per una capacità totale di 5.000 MW. Anche Google, così come le altre Big Tech, è in cerca di energia poco inquinante per i suoi centri dati, considerando che “entro la fine del decennio” è previsto un boom del “consumo energetico globale dei data center”, secondo il colosso bancario di Wall Street Goldman Sachs, citato dalla Bbc .

L'accordo Google-Kairos Power

“La rete elettrica ha bisogno di nuove fonti di elettricità per supportare le tecnologie di intelligenza artificiale”, ha dichiarato a seguito dell'accordo Michael Terrell, direttore senior per l'energia e il clima di Google, citato dalla Bbc. “Questo accordo contribuisce ad accelerare una nuova tecnologia volta a soddisfare il fabbisogno energetico in modo pulito e affidabile e a sfruttare appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale per tutti". Anche Jess Olson, dirigente di Kairos, ha commentato la collaborazione con Mountain View definendola “importante per accelerare la commercializzazione dell'energia nucleare avanzata, dimostrando la fattibilità tecnica e di mercato di una soluzione fondamentale per la decarbonizzazione delle reti elettriche”.