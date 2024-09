Milano-Cortina 2026, arriva app che usa l'IA per i controlli antimafia

La prevenzione antimafia ha un nuovo alleato ai Giochi di Cortina 2026: l'intelligenza artificiale. Simico, l’azienda incaricata dei lavori alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha lanciato un’applicazione intelligente che consente di controllare in tempo reale lo stato di avanzamento dei cantieri, esplorando la rispettiva area geografica, e ottenendo dati dettagliati, documenti, tabelle e grafici. L'iniziativa è stata presentata mercoledì 25 settembre al tavolo di confronto tra l’ufficio antimafia del ministero dell’Interno, Simico, la Direzione Investigativa Antimafia, il Gruppo interforze centrale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un database intelligente a servizio della legalità

Simico è la partecipata del governo che realizzerà le 100 opere dei Giochi Milano-Cortina 2026, per un valore di oltre 3 miliardi di euro. Al tavolo condiviso di mercoledì, ha presentato anche un’applicazione web che fa sempre ricorso all’intelligenza artificiale per garantire un accesso facile alla banca dati, con una visione semantica che evidenzia le informazioni in base agli interessi dello specifico utente. In questo modo intende migliorare i processi decisionali e di controllo.

Il Protocollo legalità e i controlli antimafia

Il progetto si innesta nell’ambito del Protocollo quadro di legalità firmato da Paolo Canaparo, direttore della Struttura per la prevenzione antimafia, e l’amministratore delegato di Infrastrutture Milano-Cortina 2026, l’architetto Fabio Massimo Saldini. Dà attuazione alle linee guida per i controlli antimafia adottate dal Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari approvate dal Cipess. Lo scopo è quello di garantire trasparenza sui contratti di lavoro, di servizio e di fornitura durante lo svolgimento dei Giochi.