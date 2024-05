Milano-Cortina 2026, perquisizioni in sede Fondazione: indagato ex ad

Sarebbero tre in tutto le persone indagate dalla procura di Milano per corruzione e turbata libertà d'incanto: nessuna è un dirigente o dipendente attuale della Fondazione

Serie di perquisizioni della Guardia di finanza di Milano alla Fondazione che si occuperà dell'evento Milano-Cortina 2026 su richiesta della procura che indaga per sospetta corruzione e turbativa. Sarebbero tre le persone indagate dalla procura di Milano per corruzione e turbata libertà d'incanto: nessuna è un dirigente o dipendente attuale della Fondazione, ma tra queste ci sarebbe l'ex ad della Fondazione Vincenzo Novari. Sequestri sono in corso, da quanto si apprende, anche in una società di Orvieto a cui sono stati affidati i servizi digitali per le Olimpiadi invernali. L'operazione è coordinata dai pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis e dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.