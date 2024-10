I Digital Design Days (DDD) ritornano, trasformando Milano nel centro dell’innovazione digitale da oggi all’8 ottobre 2024. Ospitato in Superstudio Più nel Design District di Milano, questo evento di tre giorni promette un’esperienza straordinaria per professionisti creativi, imprenditori e appassionati di tecnologia di tutto il mondo. Dopo il successo delle edizioni precedenti a Milano e Ginevra, che hanno attirato in presenza oltre 10.000 partecipanti da 126 paesi, ed oltre 226 mila online nel 2020, l’evento del 2024 si preannuncia ancora più impattante. I partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a talk, workshop e masterclass, sessioni di networking, con alcune delle figure più influenti del settore del design digitale.

I relatori

Due palchi ospiteranno oltre 60 relatori, incluse leggende internazionali del design digitale provenienti da aziende e agenzie come 2Advanced, Locomotive, The Fabricant, Ouchhh, Territory Studio, Spotify, Instagram, Netflix, Fantasy e Mastercard. Tra i relatori di spicco figurano Cathy Hackl, nota futurista ed esperta in computing spaziale e realtà mista; Adriana Pereira e Kerry Murphy Co-Founders di The Fabricant, e Raffaella Camera, ex Head of Brands presso Epic Games e figura di spicco nelle tecnologie immersive.

Opportunità di networking

L’evento include anche Workshop e Masterclass intensive, installazioni creative di artisti digitali internazionali, tavole rotonde verticali sui temi dell’AI ed il mondo luxury e digital fashion, area exhibition e testing delle tecnologie più innovative quali ad esempio Apple Vision Pro, e numerose opportunità di networking. Un momento clou sarà una straordinaria performance live da parte di Ouchhh, una scultura di pittura cognitiva dei dati EEG AI in tempo reale. Questa innovativa opera di AI Data Art mette in mostra la collaborazione tra le attività del cervello umano e l’intelligenza artificiale.