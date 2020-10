Digital Design Days: il programma

I guru mondiali del design digitale riuniti in un grande evento online: dal 22 al 24 ottobre si terrà Digital Design Days, un momento di confronto sulle sfide quotidiane del settore. L'edizione "Re-Start" mira a rimettere al centro la professione del designer digitale, moltiplicando i momenti di formazione, aggiornamento e stimolo per una riprogettazione del futuro della professione e del mondo del design a ogni livello.

Digital Design Days: gli speaker

Nel panel di Digital Design Days ci sono 40 speaker, scelti tra uomini e donne nella misura del 50 per cento, provenienti da 21 paesi, per 9 lingue di origine diversa. Gli speech vertono su alcuni temi specifici, come la condivisione dei progetti, l'iter che va dalla strategia al processo creativo, dal concept iniziale ai risultati finali. Collegati con 11 fusi orari differenti, ad animare il palcoscenico virtuale ci saranno le esperienze e le case history relai di alcune delle maggiori eccellenze creative del mondo digital.

Digital Design Days: le masterclass

Nei tre giorni della manifestazione ci saranno sei masterclass online. La prima, tenuta da Dot Lung, si intitola "Instagram story sales" ed è dedicata all'arte e la scienza per generare vendite con la potenza delle Instagram Stories. Erez Naveh di Facebook parlerà del ruolo del product manager in "From idea to product market fit". Marcelo Baldin tratterà il tema dell'audio in "Sound design for moving things". Patrick Abbattista di Design Wanted condurrà la masterclass "Mastering digital PR". "Generating business from your talent" sarà il tema della lezione di Richard Moore di Linkedin, dedicata alla conquista della visibilità sul social network. "Complex Systems for Design" sarà il focus dell'intervento di Yohan Founs di Adobe, dedicato ai sistemi di progettazione.

Un'edizione per il rilancio dell'industria creativa

"Dopo l’incredibile successo dell’edizione di maggio con oltre 150 mila spettatori da tutto il mondo, ho voluto una nuova edizione che fornisse tutti gli strumenti fondamentali per un rilancio alla grande dell'intera industria creativa digitale, in un anno che ha segnato profondamente lo scenario mondiale - afferma Filippo Spiezia, fondatore, direttore creativo e curatore dei Digital Design Days - un'edizione davvero imperdibile, fortemente incentrata sulla formazione e sull’innovazione, per la quale abbiamo messo insieme per il pubblico tutti i migliori brand e le eccellenze creative più esclusive, per fornire ispirazione, creare nuove connessioni e nuove opportunità di business. Non abbiamo rivali, è una occasione unica alla quale abbiamo lavorato mesi, che raccoglie le migliori menti creative da tutto il mondo che parteciperanno con grande entusiasmo e condivideranno il loro prezioso sapere, in una full immersion per designer, brand manager e professionisti di ogni industria e livello, che sarà possibile vivere live e successivamente rivedere per approfondire anche dopo l'evento".