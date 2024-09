Meta lancia Orion AR, gli occhiali olografici in realtà aumentata

Meta ha svelato Orion AR, i primi occhiali olografici in realtà aumentata, segnando un deciso passo verso il futuro della tecnologia immersiva. Annunciati da Mark Zuckerberg durante la conferenza Connect, questi occhiali pesano meno di 100 grammi e combinano l'intelligenza artificiale con input avanzati di movimento oculare, voce e gesti. Sebbene ancora in fase prototipale, Zuckerberg li definisce come gli occhiali più avanzati mai visti, offrendo l'assaggio di un futuro che promette di essere entusiasmante.