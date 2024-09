Da bracciali che trasformano l’emotività del pianista in suono e immagini a esecuzioni per due pianoforti con un avatar nel Metaverso: Giusy Caruso, pianista e ricercatrice del Conservatorio Reale di Anversa, ha trovato nell’intelligenza artificiale una “nuova possibilità, un mezzo per amplificare l’espressività del performer

“Mentre suono indosso dei bracciali. Sono degli elettromiografi che hanno anche un accelerometro: riescono a catturare sia la tensione muscolare del musicista che suona, sia il suo movimento delle braccia. Questa tensione normalmente non è percettibile dall’occhio umano e il sistema quindi trasforma l’emotività e tutto ciò che è l’intenzione del musicista in suono e in immagine”.

Un brano “tra me e me stessa”: suonare con il proprio avatar nel Metaverso

Negli esperimenti di Caruso, il movimento del pianista si fonde con le corde del pianoforte. “ Mi sono approcciata a un progetto particolare dove io suonavo all’interno dello strumento e da questo [è iniziato] lo studio scientifico dell’analisi del movimento. Sono poi passata all’utilizzo creativo della tecnologia per poter aumentare la mia espressività e grazie alla collaborazione con la LWT3, una azienda di Milano specializzata in internet of things, analisi e visualizzazione di dati, ho realizzato il progetto ‘MetaPhase’”.

Sono state necessarie ore di studio, non solo per perfezionare l’esecuzione del brano, ma anche per coordinare il movimento del corpo fisico con il doppio digitale del pianista che ha preso vita nel Metaverso. “Il pezzo del compositore Steve Reich è pensato per due pianoforti, ho pensato dunque di sdoppiarmi. Attraverso un sistema di motion capture formato da diverse telecamere infrarossi abbiamo analizzato il mio movimento. Poi ho dovuto indossare un visore 3D per coordinare la mia esecuzione con quella dell’avatar, che in realtà era il mio doppio. Ero io stessa che avevo preregistrato il movimento e il suono della seconda parte del brano per creare una interazione tra me e me stessa”.