Il futuro e l'innovazione tornano protagonisti nella Capitale grazie alla nuova edizione di Rome Future Week 2024 . In programma dal 16 al 22 settembre , la kermesse, allestita in diverse location sparse per la città, ospiterà centinaia di eventi dedicati a tecnologia, mobilità, economia, cultura e ricerca. Con un ricco calendario di appuntamenti, tra conferenze, talk, mostre e workshop, la rassegna romana accoglierà anche alcuni ospiti d'eccezione, provenienti da prestigiose università e aziende, enti e organizzazioni. Dopo una prima edizione di successo, la “settimana futuristica” di Roma ruoterà attorno alle questioni più calde del nostro tempo: dall'intelligenza artificiale all'innovazione finanziaria, fino alla salute, la sostenibilità, la cultura e le smart city.

Il programma di Rome Future Week 2024

Il ricchissimo programma della Rome Future Week di quest'anno si snoderà in varie location: dal Consorzio Elis/Consel alla European School of Economics, fino al Cinecittà World, Casale dei Cedrati e Castelletto di Torre Angela. A dare il via, il 16 settembre, alla kermesse innovativa saranno tre eventi, che si svolgeranno in contemporanea a partire dalle 9: Tecnologie per il futuro di Roma che, in programma negli spazi dell'Associazione Civita, vedrà protagonista - tra gli altri - il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; Doctorbike Italia, l'open day dedicato al mondo bike e alla mobilità sostenibile; il laboratorio di FUNctional Training sul Ponte della Scienza, incentrato sul fitness e il benessere del corpo. Oltre alle conferenze e agli incontri, non mancheranno anche numerose mostre e performance, come Collezione Farnesina: arte e innovazione nel mondo, allestita all'interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Innovazione, arte e sicurezza: una nuova visione e yo-UMANA, un'esposizione multisensoriale tra creatività e percezione.

Le altre iniziative

Tra i numerosi eventi in programma, troviamo anche svariate iniziative dedicate ai più giovani: tra queste, l'esperienza proposta da Ford che punta a far interagire oltre duecento ragazze e ragazzi tra workshop, round table, laboratori creativi e incontri dedicati al mondo dell'innovazione. Ad arricchire il calendario romano anche ROAD (rome Advanced District), una rete di imprese che, composta da Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bidgestone, Cisco e Gruppo Fs, promuoverà una serie di progetti di innovazione e ricerca scientifica, industriale e tecnologica. Il tutto all'interno dell'area del Gazometro, nel quadrante Ostiense.