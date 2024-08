Open AI, accordo con Condé Nast: SearchGPT avrà accesso ai contenuti

OpenAI ha spiegato che il prototipo SearchGPT offrirà collegamenti diretti alle notizie e che l’azienda prevede di "integrare il meglio di queste funzionalità direttamente in ChatGPT in futuro"

OpenAI, società controllata da Microsoft che per prima ha lanciato un servizio di intelligenza artificiale generativa, il celebre ChatGPT, ha annunciato una partnership con Condé Nast.I prodotti dell’azienda di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e SearchGPT, avranno accesso ai contenuti di Vogue, The New Yorker, Condé Nast Traveler, GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Wired, Bon Appétit e altri media del gruppo, per sfruttare poi le conoscenze nella generazione automatica di risposte e contenuti.