Videogiochi, giusta dose per far bene alla salute mentale: lo studio

Giocare ai videogiochi fa bene alla salute mentale, ma solo se lo si fa per meno di tre ore al giorno. Lo rivela un'analisi della Nihon University di Tokyo, pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour. Si ritiene spesso che i videogiochi siano nocivi, soprattutto per i bambini, e che questi possano causare problemi di sviluppo e socializzazione, promuovere la violenza e portare alla dipendenza. L'Organizzazione mondiale della sanità, Oms, ha persino definito il disordine del gioco come una condizione di salute caratterizzata da un controllo alterato sul gioco. Ma ora, il nuovo studio, condotto su più di 97.000 persone, indica che possedere una console per videogiochi e giocare può effettivamente avere un effetto positivo sul benessere mentale. A causa della carenza di console per videogiochi in Giappone tra il 2020 e il 2022, i rivenditori hanno utilizzato le lotterie per assegnare una PlayStation 5 o Nintendo Switch ai residenti di età compresa tra 10 e 69 anni.

Lo studio

L'analisi, effettuata da ricercatori della Nihon University ha rivelato che sia il possesso di una delle console di gioco che la riproduzione dei giochi migliorano la salute mentale. Tuttavia, i partecipanti che hanno giocato ai videogiochi per più di tre ore al giorno non hanno goduto degli stessi benefici per la salute. Possedere una console ha anche dimostrato di migliorare la soddisfazione della vita e ridurre lo stress psicologico. I ricercatori avvertono che la raccolta di dati durante la pandemia COVID-19 potrebbe aver influenzato i risultati. Tuttavia, essi suggeriscono che la loro ricerca mette in evidenza il complesso impatto del tempo di visione sullo stato mentale. "Attraverso un approccio sperimentale naturale abbiamo dimostrato che vincere alla lotteria per una Switch o PS5 ha avuto un impatto positivo sul benessere mentale degli individui di età compresa tra i 10 e i 69 anni in Giappone" hanno sottolineato gli autori. "Tutte le nostre stime hanno indicato correlazioni positive tra i videogiochi e la soddisfazione, una constatazione che, pur essendo controintuitiva date alcune percezioni pubbliche intorno al gioco, è coerente con studi recenti" hanno aggiunto gli scienziati. "I risultati mostrano che in generale vi è stata una relazione positiva tra la proprietà dei giochi per console e il benessere mentale", ha commentato Pete Etchells, professore di psicologia e comunicazione scientifica presso l'università di Bath Spa. "Più di questo, però, vediamo qualche sfumatura interessante: Nintendo Switch e' stata associata a risultati più positivi nelle popolazioni più giovani, e leggermente favorevole partecipanti di sesso femminile, considerando che la proprietà di PS5 è stata associata a risultati più pronunciati nei maschi e nelle popolazioni adulte senza figli", ha proseguito Etchells. "La ricerca che aiuta le persone a comprendere i benefici del gioco è positiva per tutti, in particolare quando si tratta di videogiochi che soffrono di un problema di immagine globale", ha dichiarato Mike Cook, professore di informatica al King's College di Londra. "I videogiochi non sono rilevanti solo per i bambini, ma anche per gli adulti di tutte le età e stanno diventando sempre più importanti per le generazioni più anziane come fonte di connessione sociale e sfida mentale", ha concluso Cook.