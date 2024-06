Google, Cloud Summit a Milano e I/O Connect a Berlino: cosa sapere

NOW

Dopo il successo degli smartphone Pixel 8 Pro e Pixel 8 Google porta in Italia anche un modello più economico e dal prezzo più accessibile ma con molte delle caratteristiche presenti sui due “fratelli maggiori”: stiamo parlando di Google Pixel 8a. Comodo da impugnare, display dalle dimensioni ideali, 8a è un telefono di fascia media pieno di funzioni di intelligenza artificiale che ci sentiamo di consigliare “a occhi chiusi”. L’abbiamo provato per due settimane, ecco com’è andata (di Daniele Semeraro)

Pixel 8a ha un design con bordi arrotondati, un retro opaco e una cornice in alluminio lucido che lo rende molto comodo da impugnare (e meno scivoloso dell’8 Pro). Presenta un grado di protezione IP67 contro cadute e polvere, uno spessore di 8,9 mm e un peso di 190 grammi. Arriva in Italia in quattro colori: aloe (edizione limitata), azzurro cielo (che Google ci ha inviato in prova), nero ossidiana o grigio creta. Spazio di archiviazione da 128 o da 256 gigabyte; la Ram è invece uguale per entrambi i modelli: 8 giga.