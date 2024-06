1000 MAD, l'auto autonoma del Polimi sarà alla 1000 Miglia 2024

L’auto del Politecnico di Milano ha ottenuto l’autorizzazione per la guida autonoma su un percorso di oltre 1000 km; sarà la più lunga sperimentazione su strada pubblica mai realizzata in Italia

Il Politecnico di Milano utilizzerà la nuovissima e iconica Maserati GranCabrio Folgore, totalmente elettrica. Un veicolo più che unico, caratterizzato da una livrea speciale disegnata per l’occasione dal Centro Stile Maserati, presentata in anteprima mondiale domenica 9 giugno all’unveiling ufficiale all’interno del Villaggio 1000 Miglia 2024, tenutosi in Piazza Vittoria a Brescia.

La vettura affronterà l’intero percorso della 1000 Miglia 2024, e per oltre 1000 km del tracciato in modalità di guida autonoma, rispettando le norme del Codice della Strada.

Il sistema sarà affiancato da un co-driver umano

Il “robo-driver” sarà affiancato da un “co-driver” umano (supervisore o “safety-driver”) per rispettare i requisiti di autorizzazione alla sperimentazione (D.M.70 “smart-roads”). Anche nella 1000 Miglia del 2024 il safety- driver sarà d’eccezione: Matteo Marzotto, pilota esperto e membro del CdA di 1000 Miglia srl, con numerose esperienze di partecipazione alla 1000 Miglia storica.

Il legame fra guidatore umano e intelligenza artificiale sarà visivamente rappresentato da un AVATAR (sviluppato dal Dipartimento di Design del Politecnico) realizzato in plexiglass e caratterizzato da lastre blu illuminate a led, a rappresentare il concetto di innovazione e futuro guidato dall’Intelligenza Artificiale, che affiancherà il co-driver per tutto il percorso di 1000 Miglia 2024. Il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano ha inoltre ideato e disegnato il nuovo teamwear, appositamente dedicato per il nuovo anno di sperimentazione e in occasione della nuova edizione della corsa più bella del mondo.