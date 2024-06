Famiglia finita con auto in mare a Lavagna: molto gravi bimbo e madre

La madre e il figlio di 6 anni, ricoverati in rianimazione rispettivamente all’ospedale di Lavagna e al Gaslini, sono in condizioni critiche, mentre il padre e gli altri due figli più grandi sono stabili. L’incidente è avvenuto ieri nel porto turistico di Lavagna, in provincia di Genova

Non ci sono buone notizie dopo l'incidente di ieri nel porto turistico di Lavagna (Genova), dove un’auto sulla quale si trovava una famiglia milanese, composta da padre, madre e tre figli, è finita in mare . Sono molto gravi le condizioni cliniche della madre e del più piccolo dei figli a bordo dell’auto, di soli 6 anni, trasportati d’urgenza ieri rispettivamente all’ospedale di Lavagna e al Gaslini. Entrambi sono rimasti sotto l'acqua imprigionati nell'abitacolo per tanti minuti, prima di essere liberati da un sommozzatore per caso presente nei pressi del luogo dell'incidente.

Madre e figlio in rianimazione



Secondo l’ultimo aggiornamento della direzione sanitaria dell'ospedale di Lavagna, la madre, di 45 anni, è ricoverata in rianimazione. Come riferito dall’ospedale, “si è raggiunta la stabilizzazione delle funzioni cardiocircolatorie ed il controllo dell'ipotermia. La paziente è attualmente in sedazione profonda per il contenimento del danno cerebrale post-anossico e necessita di supporti d'organo come la ventilazione meccanica". Il figlio più piccolo, di 6 anni, resta invece in condizioni molto gravi nell'ospedale Gaslini, dove è ricoverato da ieri dopo il trasporto in elicottero. Questa mattina i medici hanno definito disperata la situazione. Meno gravi le condizioni della figlia di 16 anni, del figlio di 12 e del padre, usciti per primi dall'auto. Il padre, stabile e sempre cosciente, è ricoverato in medicina d'urgenza con minimo supporto respiratorio. I due figli più grandi, ieri ricoverati a Lavagna in condizioni non gravi, sono stati accolti in osservazione nel reparto di pediatria del "Gaslini diffuso". È stato fornito supporto psicologico di sostegno.



Le dinamiche dell’incidente



Le indagini sono condotte dalla Circomare di Santa Margherita Ligure che già oggi dovrebbe dare incarico ai vigili del fuoco di recuperare l'auto affondata. Secondo le prime testimonianze l’auto stava effettuando una manovra di retromarcia sul molo quando all'improvviso non si è fermata e dopo aver divelto una colonnina è finita in acqua. La famiglia era di ritorno da una gita in barca e stava organizzando il rientro a casa.



