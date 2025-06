Gradisca, inseguito in mutande nel Cpr e picchiato da agenti. VIDEO

"Il video di un ragazzo costretto a cambiare cella, non sappiamo perché, cacciato nella nuova con le maniere forti; un gruppo di agenti in tenuta antisommossa contro uno solo; l'incitamento di un qualche capo ("dai dai dai!") e il gruppetto eseguendo l'ordine entra di corsa, i manganelli partono. Ovviamente rigorosamente nelle celle, dove non ci sono telecamere e meno testimoni". È la denuncia su Instagram della rete "Mai più lager - NO ai CPR", che pubblicano un video in cui si vede un giovane correre tra le celle mentre un gruppo di agenti in tenuta antisommossa lo insegue. Una volta circondato, viene scortato di peso in una stanza. Sarebbe stato poi violentemente picchiato.