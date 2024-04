WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi: cosa sta succedendo

Problemi per WhatsApp nella serata di oggi: segnalate nuove interruzioni di servizio dalle ore 20 circa, come riporta il sito Downdetector. La piattaforma di messaggistica, che fa capo al gruppo Meta, si è trovata improvvisamente ferma. Problemi anche per Instagram, social network acquisito nel 2012 sempre dal gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg, e per Facebook.