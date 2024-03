Instagram supera TikTok, i reel spingono i download a livello globale

I dati emersi

Tiktok è stata l'app più popolare per diversi anni di fila, precisamente dal 2018 al 2022. Ma le statistiche di Sensor Tower, commentate in un articolo apparso di recente sul “Financial Times”, sottolineano che la piattaforma di condivisione di foto di Meta sta incrementando nuovi utenti proprio grazie ai video brevi, formato curiosamente lanciato circa quattro anni fa e ispirato proprio dal format di TikTok, che ha già conquistato milioni di utenti a livello globale, specie nell’ambito della generazione Z. Per gli esperti esistono dunque segnali che lascerebbero intendere come la crescita di TikTok possa essersi stabilizzata per la prima volta da quando l’app è stata lanciata sul mercato. Gli ultimi dati indicano che gli utenti attivi mensili di Instagram hanno raggiunto 1,47 miliardi, in aumento di una quota pari a 13 milioni solamente nell'ultimo trimestre del 2023. Invece gli utenti attivi di TikTok si attestano in 1,12 miliardi, in diminuzione di 12 milioni negli ultimi tre mesi dello scorso anno. L’app di ByteDance però continua a mantenere un primato. Resta, infatti, la piattaforma che vanta il maggior coinvolgimento in assoluto: i suoi utenti vi hanno trascorso in media 95 minuti nel quarto trimestre dello scorso anno, rispetto ai 62 minuti di quanto successo per Instagram e ai 30 minuti per X.