iPhone 17, Apple lavora ai modelli per il 2025: novità e anticipazioni

LTPO e AOD: cosa sono

La sigla LTPO significa “low-temperature polycrystalline oxide”. Si tratta di una tecnologia innovativa rispetto ai tradizionali display OLED LTPS, di cui LTPO rappresenta un’evoluzione. Un display di questo tipo permette di ottenere vantaggi in riferimento alla frequenza di aggiornamento, cioè il numero di volte in cui l’immagine viene aggiornata sullo schermo. Di conseguenza, diminuisce il consumo di energia ed aumenta la risoluzione. I pannelli LTPO supportano, inoltre ProMotion, già presente all’interno dello schermo Liquid Retina XDR di iPad Pro e negli IPhone 15 Pro. Per Apple, ProMotion è una tecnologia che consente di vivere “un’esperienza eccezionale”, grazie alla regolazione automatica della frequenza di aggiornamento, che può arrivare a un massimo di 120 Hz.

L’altra novità prevista per i prodotti a cui l’azienda sta lavorando è la funzione AOD (Always On Display), che si attiva quando il dispositivo è in stand-by, mostrando, ad esempio, i widget, l’orologio, il calendario o le notifiche, in base alla scelta dell’utente. Anche in questo caso, AOD è integrata soltanto nei modelli Pro dell’IPhone 15. La distinzione si manterrà anche per gli iPhone 16.