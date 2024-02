Intelligenza artificiale, Google lancia Gemini Advanced

Gemini Advanced sarà disponibile in 150 Paesi tra cui l'Italia, per il momento in lingua inglese, attraverso il nuovo piano Google One AI Premium

Gli utilizzi

"Gemini Advanced vi può supportare in varie attività formative: dalla creazione di un piano di studio a quiz esemplificativi, in base al vostro stile di apprendimento - spiega l'azienda -. Può aiutarvi in scenari di programmazione più avanzati, aiutandovi a portare un'idea di app dal concetto iniziale fino al prototipo. Può aiutare i creator digitali o gli imprenditori a passare dall'idea alla creazione, generando contenuti freschi, analizzando le tendenze recenti e studiando modi migliori per far crescere il loro pubblico".

Google One AI Premium

Gemini Advanced sarà disponibile in 150 Paesi tra cui l'Italia, per il momento in lingua inglese, attraverso il nuovo piano Google One AI Premium. In Italia il piano sarà disponibile a 21,99 euro al mese e include 2TB di spazio di archiviazione. Gli abbonati al piano Google One AI Premium potranno utilizzare Gemini in Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet. Gemini e Gemini Advanced saranno disponibili in una nuova app per Android e nell'app Google su iOS, ma al momento non in Italia.

Molti dei prodotti Google rientreranno nell'ecosistema Gemini, tra cui Bard che cambia nome prendendo quello della tecnologia che lo anima.