Take it Down, in italiano la piattaforma che tutela i minori online

"Rendere disponibile Take it Down in 25 lingue è un passo fondamentale per salvaguardare i minori dagli orrori dello sfruttamento online in tutto il mondo. Aspiriamo a garantire che ogni bambino, indipendentemente dalla lingua o dal luogo in cui si trova, abbia l'opportunità di avere il controllo della propria privacy rimuovendo i propri contenuti non consensuali dalle piattaforme partecipanti". Queste le parole di John Shehan, Senior Vice President del NCMEC, il National Center for Missing & Exploited Children, che con il supporto di Meta ha progettato “Take it Down” con l’obiettivo di aiutare gli adolescenti ad avere il controllo delle proprie immagini intime e per impedire che altre persone - truffatori, ex partner o chiunque altro - le diffondano online. La piattaforma era stata introdotta lo scorso anno in inglese e spagnolo, ma adesso Meta ed il NCMEC l’hanno diffusa anche in molti altri Paesi e lingue, incluso l’italiano, rendendola così accessibile a milioni di adolescenti sparsi per tutto il mondo. L’annuncio, tra l’altro, arriva proprio in occasione del Safer Internet Day.