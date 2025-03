CyberSec2025 a Roma: date, programma e ospiti

Confermatosi come l’evento annuale di riferimento in Italia sulla cybersicurezza, CyberSec2025 si terrà a Roma il 5 e 6 marzo 2025 presso i Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”, in viale Tor di Quinto a Roma. “AI, Crittografia Post Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity” è il titolo della 4^ edizione di CyberSec, la Conferenza internazionale promossa e organizzata dal giornale Cybersecurity Italia. Si tratta di un evento a porte chiuse. La conferenza si svolgerà alla presenza di un pubblico selezionato e invitato ad personam e sarà trasmessa anche in live streaming.

L'edizione 2025

CyberSec è l’evento di riferimento per la sicurezza cibernetica e la resilienza digitale, incentrato sulle sfide e le opportunità del futuro della sicurezza informatica globale. Tra i relatori vi saranno personalità di rilievo del mondo delle istituzioni (Parlamento, Governo, Autorità regolatorie), Forze Armate, industria e gli stakeholder provenienti dall’Italia, dagli altri Stati europei ed extra Ue.

L’edizione del 2025 esplorerà quattro aree principali: