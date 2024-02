Safer Internet day, 8 giovani italiani su 10 trascorrono 3 mesi online

Bisogno di disconnessione e maggiore consapevolezza sull’impatto dei social sulla salute mentale sono tra i temi più importanti per la Gen Z, come emerge nella ricerca della no-profit “Movimento Etico Digitale”

“Dire che in media questo corrisponde a tre mesi all’anno significa che c’è chi passa tre ore al giorno online e chi ne trascorre otto” fa notare Davide Dal Maso , fondatore del Movimento Etico Digitale e inserito da Forbes tra i cinque under 30 italiani più influenti nel settore Education.

Tempo offline e attenzione alla salute mentale: le richieste della Gen Z

Dall’indagine emerge anche che i giovani italiani sono sempre più attenti agli effetti sulla salute fisica e mentale. I social network sono ormai una componente imprescindibile della vita sociale ma portano con sé anche un confronto continuo con vite all’apparenza perfette e di successo, oltre alla difficoltà a separarsi dal proprio telefono, fino ai casi estremi in cui la vita online prende il sopravvento.

Dall’altra parte emerge come l’87,5 percento dei giovani della Gen Z sarebbe disposto a rinunciare ai dispositivi digitali anche per una settimana intera e quasi la metà afferma che preferisce incontrare i coetanei dal vivo, riconoscendo il valore della connessione non mediata da piattaforme.

“Siamo in un momento di transizione - commenta Dal Maso - in cui si sta sviluppando una voglia di disconnessione ma non si sa bene come fare. È fondamentale fornire ai giovani alternative di utilizzo. Spesso si dà per scontato che la Generazione Z conosca una serie di esperienza offline che gli adulti hanno vissuto alla loro età”.