Apple, 40 anni fa veniva messo in vendita il primo Macintosh

I primi passi del "Think different"

Lo slogan del lancio del prodotto richiamava George Orwell: "Perché il 1984 non sarà come '1984'". Lo spot, girato da Ridley Scott e diretto da Lee Clow, era inquietante ma colse nel segno: uomini con una grezza divisa grigia marciano per dirigersi in una sala cinematografica buia per ascoltare un uomo sul grande schermo. Poi irrompe una ragazza, in pantaloncini rossi e maglietta bianca (con il disegno di un computer), seguita da agenti in tenuta antisommossa: lancia un grande martello sullo schermo e lo fa esplodere. L'Apple liberava il mondo dal giogo a cui era stato costretto. Un senso di liberta' che torna anche nella parola d'ordine di adesso: "Tu lo sogni, Mac lo fa". Dal garage di Los Altos dove hanno preso il volo i sogni di Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne agli Apple store che invitano a provare le potenzialità di ogni nuovo modello, il messaggio è al "Think different". Come fece il Mac che compie oggi 40 anni ed ha cambiato per sempre la storia dell'informatica.