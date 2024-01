Instagram, nuovo promemoria notturno per i minori

A cosa serve

La funzione si aggiunge a “Prenditi una pausa”, già presente sull’applicazione dal 2022, che permette di gestire il proprio tempo impostando limiti giornalieri o programmando delle pause, e “Non disturbare”, che consente di disattivare le notifiche, inviare risposte automatiche e segnalare ai propri contatti che non si è disponibili in determinate fasce orarie. Lo strumento si differenzia dai suoi “predecessori” inviando una notifica automatica, senza la possibilità di disattivarla. Per Instagram, è un modo per diffondere consapevolezza tra gli adolescenti in merito alla quantità e alla qualità del tempo trascorso sull’app: “Sappiamo che il sonno è particolarmente importante per i giovani. I promemoria notturni appariranno sugli account dei minori, invitandoli a chiudere l'app nel caso in cui stiano spendendo più di dieci minuti sui reels o nei messaggi diretti”.