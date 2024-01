Francesca Giubelli, ecco chi è la prima influencer virtuale italiana

Il progetto nasce dalla volontà di Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per dare visibilità e valore al patrimonio artistico, culturale e culinario italiano. L’influencer virtuale è una modella e una food travel blogger, che non tralascia nei suoi post anche temi più impegnati

È solo uno dei primi passi verso un progresso tecnologico tutto italiano che sfrutti lo straordinario potere dell’IA. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura italiana attraverso la figura di una ragazza di ventiquattro anni romana amante dei viaggi e del buon cibo. Francesca racconta delle sue giornate in giro per Napoli, del suo “comfort food” – gli spaghetti aglio, olio e peperoncino – e in occasione del “World Pizza Day” carica una sua foto davanti ad una pizza, chiedendo ai suoi followers di utilizzare l’hashtag #PizzaDayWithFrancesca. Tra i commenti c’è chi è incuriosito da ciò che definisce come un “esperimento”, chi deride gli utenti che scelgono di “stare al gioco”, chi, invece, è convinto si tratti di un’influencer in carne ed ossa, al punto da diventarne un hater.

L'impatto dell'IA sul turismo

Secondo i creatori, “Puntare sul turismo e su queste attività dovrebbe essere - spiegano i tre imprenditori - una priorità di tutti e delle Istituzioni che da tempo sottovalutano il potenziale che l'Italia ha con la sua storia e i suoi territori. Il 2024 sarà un anno che vedrà uno sviluppo mondiale di queste tecnologie e a nostro parere l'Italia sembra parecchio indietro su questo nuovo orizzonte che porterà moltissimi cambiamenti. L'intelligenza artificiale deve assolutamente diventare un argomento dell'agenda politica istituzionale perché si riesca a gestirlo non ci si faccia trovare impreparati al cambiamento".

Francesca Giubelli si pone, dunque, come pioniera in quella che sarà un’era di sperimentazioni frutto dell’incontro tra IA e social network, attraverso uno stile unico in cui il Made in Italy è in primo piano.