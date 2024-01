Google, nuova ondata di licenziamenti: pesa concorrenza nel settore IA

Tempi duri nel mondo delle Big Tech. È infatti di poche ore fa l’annuncio che Google , controllata di Alphabet, licenzierà centinaia di dipendenti in diversi team nell'ambito di un programma di taglio dei costi. Dopo Amazon , anche il colosso di Mountain View ha intrapreso la strada della riduzione del personale, soprattutto nei settori dell'assistenza digitale e dell'hardware oltre che nel team di ingegneri. Questa decisione è legata ijn parte anche alla concorrenza dell'intelligenza artificiale di Microsoft e OpenAI, creatore di ChatGPT, che stanno mettendo in crisi il core business di ricerca di Google.

"Eliminazione di alcuni ruoli a livello globale"

Secondo l'agenzia Reuters sono in uscita anche i co-fondatori di Fitbit, James Park ed Eric Friedman. "Nel corso della seconda metà del 2023, alcuni dei nostri team hanno apportato modifiche per diventare più efficienti e lavorare meglio, e per allineare le loro risorse alle principali priorità di prodotto. Alcuni team stanno continuando ad apportare questo tipo di modifiche organizzative, che includono l'eliminazione di alcuni ruoli a livello globale", ha detto alla Reuters un portavoce di Google. Non sono state invece fornite informazioni dettagliate sul numero di ruoli interessati.