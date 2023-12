Le nuove norme dell’AI Act: cosa cambia per Google e OpenAI

L’Unione Europea ha approvato un nuovo regolamento sull’intelligenza artificiale. L’AI Act istituisce un rigido controllo per chi fa uso di queste tecnologie: le aziende dovranno infatti garantire la totale trasparenza di algoritmi e dati.

Si tratta di una norma che regola un mercato completamente nuovo: secondo il regolamento, l’autovalutazione spetterà a chi utilizza l’intelligenza artificiale, quindi all’azienda, non a chi la produce. Le sanzioni, invece, non sono applicate soltanto a chi produce, ma anche a chi utilizza l’AI.

Le imprese dovranno valutare i loro investimenti tecnologici sulla base dell’AI Act. Per aggiornarsi avranno due anni di tempo, ma secondo Andrea Rigoni, partner di Deloitte su Cyber Risk e ospite a Sky Tg24 Business, aziende come Google e OpenAI sono in questo momento fuorilegge per determinati criteri.

Nella puntata di Sky Tg24 Business di lunedì 11 dicembre 2023 (riguardala qui), oltre alle novità dell’AI spazio anche agli appuntamenti economici della settimana e al finanziamento delle Pmi. Ne abbiamo parlato con gli ospiti Giulio Coraggio, avvocato partner di Dla Piper e Alessandro Allamprese Manes Rossi, ceo e founder di Kalaway.