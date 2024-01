Cina testato il treno più veloce del mondo: 450 Km/h

Entro l'anno sarà ultimata, in Cina, la costruzione dei prototipi per testare il treno ad alta velocità più veloce del mondo che potrà raggiungere i 400 km all'ora. Secondo le previsoni il treno entrerà in servizio nel 2025 e ridurrà il tempo di viaggio tra Pechino e Shanghai da oltre quattro ore a due ore e mezza. Il progetto CR450, che riguarda il nuovo treno era stato lanciato dalla Cina tre anni fa. La Cina prevede di potenziare la propria rete ferroviaria fino a 165mila km entro il 2025, compresi 50mila km di treni ad alta velocità. Alla fine del 2023, la rete ferroviaria cinese copriva 159mila km, 45mila km AV.

I test di giugno

I test di prestazione dei nuovi componenti hi-tech essenziali per il CR450, sono stati ultimati a giugno, stabilendo un record di 453 km/h durante una corsa di prova, ritenuta la più veloce al mondo su binari standard. Il test è stato effettuato sul ponte sul mare della baia di Meizhou, che è uno dei componenti principali della rete ferroviaria ad alta velocità tra Fuzhou e Xiamen nella provincia sud-orientale del Fujian.