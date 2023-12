Usa, robot androide aggredisce ingegnere della Tesla

Nel 2021, a Austin, in Texas, un ingegnere informatico di Tesla stava sviluppando un software per gestire l'assemblaggio delle auto quando un robot lo ha immobilizzato, affondando i suoi artigli di metallo nel braccio. I colleghi hanno prontamente spento la macchina, ma l'ingegnere ha perso molto sangue, come scritto nel rapporto sugli infortuni presentato alla contea texana di Travis. Solo grazie all'intervento di un collega che ha premuto il pulsante di emergenza, la macchina si è fermata. L'uomo è poi scivolato a terra, riportando una "lacerazione, taglio o ferita aperta" alla mano sinistra, come riportato nel rapporto. Quasi un lavoratore su 21 presso la fabbrica Tesla Giga in Texas è rimasto ferito sul lavoro nel 2022.

I casi precedenti

Questo non è stato un caso isolato. L'8 novembre 2023, in Corea del Sud, un operaio è stato scambiato per una scatola di peperoni e schiacciato da un braccio robotico. Nel 1981, un dipendente della Kawasaki Heavy Industries, Kenji Urada, perse la vita dopo essere stato coinvolto con un robot difettoso. Nel 2007, un cannone robotico antiaereo uccise accidentalmente nove soldati sudafricani. Questi incidenti sono stati rivelati attraverso documenti sugli infortuni presentati alle autorità di regolamentazione.

La nuova generazione di robot

La prossima generazione di macchine umanoidi collaborerà con gli esseri umani e si muoverà liberamente nelle fabbriche e nelle aziende, un trend già in atto. Ma per farlo in modo sicuro, i robot devono assomigliare di più agli esseri umani. Di conseguenza, le nuove macchine richiederanno ulteriori misure di sicurezza. I casi in cui i robot feriscono o uccidono i dipendenti sul lavoro ne sono una prova evidente. Anche il riconoscimento biometrico commette molti errori. Se non corrispondi al profilo di uomo bianco occidentale, rischi di non essere identificato correttamente dagli algoritmi e, in alcuni casi, di essere arrestato ingiustamente. Immaginando le fabbriche del futuro, con robot alimentati dall'intelligenza artificiale, diventa urgente una regolamentazione che renda l'innovazione sicura.