Apple Watch, vendita di Watch Series 9 e Ultra 2 sospesa negli Usa

Lo ha annunciato la società di Cupertino facendo riferimento alla controversia in atto sui brevetti per la misurazione della quantità di ossigeno nel sangue

Apple sospende la vendita di alcuni modelli di Apple Watch, inclusa la serie 9 e la Ultra 2, dal suo sito a partire dal 21 dicembre. Lo riporta 9to5mac, sito specializzato nei prrodotti Apple, sottolineando che la decisione è stata presa nel rispetto di quanto stabilito dall'International Trade Commission nella lunga disputa con la società di tecnologia medica Masimo in merito al sensore per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue.

Gli effetti a Wall Street

I titoli Apple calano a Wall Street dove arrivano a perdere l'1,4% mentre Masimo avanza del 2,8%. "Apple prende queste misure in via preventiva. Apple è fortemente in disaccordo e sta perseguendo le opzioni legali e tecniche per assicurare che gli Apple watch siano disponibili per i consumatori" ha detto Cupertino a 9to5Mac.