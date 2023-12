Gta 6, Rockstar Games annuncia la data di uscita del primo trailer

Cosa aspettarsi dal trailer

Cosa aspettarsi dalla pubblicazione del trailer? Al momento si sa davvero poco in merito, tanto che non è nemmeno chiaro se il prossimo capitolo della saga si chiamerà proprio “Gta 6” o meno. Una certezza, però, c’è: si tratterà di un momento di particolare rilevanza per tutto il mercato videoludico anche solo considerando che il precedente annuncio relativo all'arrivo di un trailer aveva generato più di 300 milioni di visualizzazioni sui social network, in poche ore.

Svelati i primi indizi?

Il trailer, come si vede dall’annuncio di Rockstar Games, dovrebbe essere solamente il primo e ciò lascia presagire che potrebbero seguirne degli altri. Se verranno svelati dettagli specifici sulla trama del gioco, sull'ambientazione o sui personaggi non sarà ancora chiaro. Forse, ma anche in quest’ottica non si hanno certezze, potrebbero essere svelati indizi circa l’uscita ufficiale del gioco. In questi mesi di lunga attesa, tra le ipotesi che sono state avanzate c’è stata quella secondo cui l'uscita del nuovo capitolo di Gta sarebbe programmata per il 2025. Anche sui personaggi c’è incertezza: si è ipotizzato potesse comparire anche un bambino tra i protagonisti del gioco, ma nulla è ancora sicuro. Non resta che attendere la prima “puntata” del trailer di uno dei videogiochi che hanno conquistato più fan in assoluto nel comparto videoludico. Basti solamente pensare che Gta 5 ha venduto nel mondo oltre 185 milioni di copie.