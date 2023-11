GTA 6, annuncio ufficiale questa settimana e trailer a dicembre

"Siamo entusiasti di farvi sapere che all'inizio di dicembre rilasceremo il primo trailer per il prossimo Grand Theft Auto," ha annunciato il fondatore di Rockstar Games, Sam Houser

Potrebbe arrivare questa settimana l'annuncio del nuovo capitolo di Grand Theft Auto, uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi. L'indiscrezione è stata pubblicata da Bloomberg , che sottolinea come il prezzo delle azioni della Take-Two Interactive Software sia salito di oltre il 6%.

Il trailer

Inoltre, il creatore del popolare videogioco ha fatto sapere che il mese prossimo verrà lanciato il trailer di GTA 6. I fan sono in attesa da quasi un decennio della nuova edizione del videogame in cui i giocatori assumono il ruolo di un criminale che si fa strada in una città immaginaria.

"Siamo entusiasti di farvi sapere che all'inizio di dicembre rilasceremo il primo trailer per il prossimo Grand Theft Auto," ha annunciato il fondatore di Rockstar Games, Sam Houser. Immagini di GTA 6 erano trapelati l'anno scorso, in uno dei più grandi hack nella storia del settore dei videogiochi, dopo che Rockstar Games aveva annunciato che il gioco era in fase di sviluppo.

La prima edizione di Gta è stata pubblicata nel 1997 e la versione più recente, Grand Theft Auto V, ha venduto più di 185 milioni di copie dall'uscita nel 2013. Rockstar Games, basata a New York, è di proprietà del gigante del settore Take-Two Interactive Software.