L'Australia vieta l'uso dannoso dell'intelligenza artificiale

In Australia piattaforme di social media e le compagnie high-tech saranno obbligate a sopprimere contenuti nocivi creati con l'uso dell'intelligenza artificiale, come immagini intime deep fake e incitamento all'odio, secondo il nuovo regolamento sulla cybersicurezza introdotto dal governo federale. La ministra delle Comunicazioni, Michelle Rowland, ha infatti annunciato una serie di misure per rispondere a "nuovi ed emergenti danni", esprimendo "significativa preoccupazione per i servizi generativi IA, ampiamente disponibili, usati per creare immagini, video e testi offensivi o pericolosi". Aggiornamenti delle linee guida già in atto, le cosiddette Basic Online Safety Expectation (Bose), richiedono alle compagnie high-tech di assicurare che gli algoritmi che dettano cosa gli utenti vedono online, non diffondano contenuti a sfondo razzista, sessista o omofobico.