Intelligenza artificiale, Meloni: “AI porta rischi e opportunità”

"L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi al centro della Presidenza italiana del G7 del prossimo anno", ha detto Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è a Londra per partecipare alla giornata conclusiva dell'AI Safety Summit, la conferenza internazionale sull' intelligenza artificiale organizzata dal primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, a Bletchley Park, la tenuta a 80 chilometri dalla capitale, dove scienziati e intelligence britannici decifrarono il codice Enigma dei nazisti. Meloni ha detto che le applicazioni dell'intelligenza artificiale "possono portare grandi opportunità in molti campi ma anche enormi rischi. Meccanismi decisionali opachi, discriminazioni, intrusioni nella nostra vita privata, fino ad arrivare ad atti criminali, perché gli LLM-Large Language Model potrebbero essere utilizzati per produrre armi, danni biologici a bassa tecnologia, attacchi informatici, facilitare la personalizzazione del phishing". La premier ha definito lo sviluppo dell'intelligenza artificiale "la più grande sfida intellettuale, pratica e antropologica di quest’epoca".

Meloni: per il G7 conferenza internazionale su AI e lavoro

Meloni ha annunciato che durante il G7 a presidenza italiana si terrà "a Roma una Conferenza internazionale su Intelligenza artificiale e lavoro, a cui vorremmo partecipassero studiosi, manager e esperti di tutto il mondo per discutere metodi, iniziative e linee guida per garantire che l'IA aiuti e non sostituisca chi lavora, migliorandone invece condizioni e prospettive". Secondo la premier "con lo sviluppo di un'intelligenza artificiale senza regole si rischia che sempre più persone non siano necessarie nel mercato del lavoro, con conseguenze pesantissime sull'equa distribuzione della ricchezza".

Meloni: intelligenza artificiale inciderà su scenari geopolitici

"L'intelligenza artificiale è destinata ad incidere marcatamente sugli scenari geopolitici e sugli equilibri attuali, banalmente perché è una tecnologia che può garantire a chi la gestisce e la utilizza un vantaggio competitivo. Esattamente come è successo, e succede ancora, per altre tecnologie, a partire dall'energia". È il senso di quanto affermato dalla premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla sessione mattutina dell'AI Safety Summit in corso a Bletchley Park, vicino Londra. "La storia ci ha insegnato che dalla competizione per procurarsi quel vantaggio e dalle differenze tra chi ha raggiunto quel vantaggio e chi resta indietro possono nascere tensioni, se non addirittura conflitti", ha aggiunto Meloni, sottolineando che si correrebbero "rischi enormi" se si considerassero questi ambiti "come zone franche senza regole". E quindi la "priorità numero uno per i prossimi anni" è fare in modo che l'intelligenza artificiale "sia incentrata sull'uomo e controllata dall'uomo".

Meloni: serve un quadro normativo per barriere etiche all'AI

Servono "meccanismi di governance multilaterali per garantire barriere etiche all'intelligenza artificiale", ha detto la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha sottolineato che "è questo lo spirito della 'Rome Call per l'etica dell'IA' ospitato in Vaticano nel 2020, durante il quale è nato il concetto di 'algoretica'. Ovvero dare un'etica agli algoritmi". "Siamo chiamati a definire un quadro normativo adeguato se vogliamo sfruttare le opportunità che l'IA può offrirci - ha aggiunto rivolgendosi agli altri leader ospiti del summit organizzato dal primo ministro britannico Rishi Sunak -. Ci vorranno molti passi e aggiustamenti negli anni a venire, collaborazione con i privati, ma innovazione e regolamentazione devono andare di pari passo. Significa che la cosa che deve preoccuparci di più è la nostra lentezza decisionale in rapporto alla velocità di sviluppo delle nuove tecnologie".