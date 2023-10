Al via il Festival delle Relazioni Digitali

Al via domani il Festival delle Relazioni Digitali, in programma su YouTube il 21 e 22 ottobre, che porta in primo piano le sfide con cui si confronta chi cerca una relazione romantica al giorno d'oggi: l'incertezza sull’autenticità dei propri interlocutori, la facilità con cui ci si può distaccare da una connessione nascente e un panorama di interazione in continua evoluzione.

L'edizione 2023

Giunto alla sua terza edizione, il Festival, supportato da Meetic, quest'anno ha come motto “AmIAmoci per restare umani”, un gioco di parole che fonde amore, intelligenza artificiale e umanità. L’ideazione e la direzione artistica sono di Marvi Santamaria, Digital Strategist e fondatrice di “Match and the City”, la prima community italiana sul mondo delle dating app, il cui obiettivo primario è educare sulla natura delle relazioni online, sfidare e sradicare i tabù e gli stereotipi esistenti e, soprattutto, costruire legami in uno spazio dove, troppo spesso, prevale la divisione.