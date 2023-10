Sony svela la nuova PS5 Slim: prezzo e le novità

I nuovi modelli compatti di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition sono stati annunciati da Sony Interactive Entertainment, saranno disponibili al pubblico negli Stati Uniti e sul sito ufficiale PlayStation Direct a partire dal prossimo novembre mentre il lancio a livello globale avverrà nei mesi successivi. In Giappone, invece, la data è già stata fissata e sarà il prossimo 10 novembre.

La nuova versione delle console vede ridursi il volume del 30% rispetto ai modelli precedenti, ed è più leggera del 18% per il modello standard e del 24% per la Digital Edition. La capacità di archiviazione interna è stata aumentata a un terabyte, contro gli 800 Gb attuali. Le nuove console sono dotate di quattro pannelli di copertura: la parte superiore è lucida, quella inferiore è opaca. Terminate le scorte dei modelli precedenti di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, sarà possibile acquistare solo i modelli slim.

Per coloro che desiderano utilizzare dischi fisici, sulla PlayStation 5 Digital Edition sarà possibile montare un lettore Ultra HD Blu-ray, acquistabile separatamente. Entrambi i modelli hanno un supporto orizzontale compreso nella confezione, ma sarà disponibile un nuovo supporto verticale compatibile con tutti i modelli di PlayStation 5, venduto separatamente.

I prezzi

Sony ha annunciato anche i prezzi ufficiali delle nuove console e degli accessori. Per PlayStation 5 con lettore Ultra HD Blu-ray il costo è di 549,99 euro, per PlayStation 5 Digital Edition 449,99 euro, il costo per l'aggiunta del lettore Ultra HD Blu-ray (opzionale) è di 119,99 euro mentre il supporto verticale costa 29,99 euro.